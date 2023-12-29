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專家觀點>金利豐證券

天氣寒冷帶動用電需求增 潤燃料受惠

踏入2024年，謹祝各位讀者朋友，新年進步身體健康。

內地踏入寒冷季節，全國用電用氣需求處於歷史高位。國家發改委表示，進入供暖季以來，全國煤炭產量保持高位，日均發電量255.6億千瓦時，按年增加8.7%；天然氣供應充足，日均供應量12.5億立方米，按年增加5.8%。華潤燃氣（1193）主要在內地從事下游城市燃氣分銷業務，擁有較多大型城市燃氣項目，並且發展綜合能源業務，主要在長三角、珠三角、京津冀和川渝等區域經營。

2023年上半年，華潤燃氣的營業額483.7億元，按年上升0.6%，純利增加16.4%至35.5億元。整體毛利率由2022年上半年的18.4%，下跌0.2個百分點至18.2%，主要是由於毛利率相對較高的接駁收入佔比，由2022年同期的11.5%下降至8.8%。期內，燃氣總銷量198.42億立方米，按年上升6.9%；其中，工業銷氣量增加4.9%至93.1億立方米，佔集團銷氣量的46.9%，商業銷氣量增加6.9%至46.4億立方米，居民銷氣量上升12%至53.8億立方米，分別佔集團銷氣量的23.4%和27.1%。

至於綜合能源業務發展，集團透過城市燃氣主業的渠道優勢和用戶資源優勢，拓展分佈式光伏、分佈式能源和充電業務，不斷提升綜合能源方案解決能力。2023年上半年綜合能源業務新簽新簽42個項目，預計總投資額約4.6億元，累計項目數量達到244個。另外，集團亦積極拓展汽車充電市場，在南京、杭州等地成立專業化汽車充電公司， 拓展綁定公交用戶的站點，並嘗試社會充電站業務。

現價計，預測股息率約4.9厘。走勢上，2023年9月跌至20.4元後形成上升軌，10天線走高於20天線，MACD牛差距擴闊，STC%K線續走高於%D線，宜候低24.5元以下吸納，反彈阻力27.35元，不跌穿23.15元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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