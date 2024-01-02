聯想集團目前處於上升軌

截至2023年9月底止六個月包括個人電腦、平板電腦、智能手機及其他智能設備業務組成的智能設備業務（IDG）的收入下跌22%至217.75億美元，佔總收入的79.7%，經營溢利倒退28%至14.97億美元，惟隨著行業需求逐步改善，以及庫存正常化，集團第二財政季的智能設備業務按季增長12%。另外，在半年期內，非個人電腦銷售佔智能設備業務集團收入的20%。智能手機銷售迅速增長，季度銷售已幾近恢復至與2022年第二季度相同的水平。

上半財年，基礎設施方案業務（ISG）的收入下跌17%至39.16億美元。至於方案服務（SSG），上半財年收入上升14%至36.1億美元，經營溢利增加7%至7.45億美元，經營溢利率保持在 21%，高於其他所有業務集團。2023年9月底，銀行存款、現金及現金等價物合共為37.99億美元，貸款合計39.32億美元，淨債務1.33億美元；本季度的現金周轉期維持負數，為負四天。

走勢上，目前處於上升軌，各主要平均線呈順向排序屬利好，MACD牛差距擴大，STC%K線續走高於%D線，宜候低10元以下吸納，反彈阻力12元，不跌穿9元續持有。

金利豐證券研究部經理黃智慧

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筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份