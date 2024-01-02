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專家觀點>金利豐證券

聯想集團目前處於上升軌

聯想集團（0992）在全球個人電腦（PC）行業領導地位，隨着生成式人工智能（AI）的興起，有助帶動集團個人電腦的出貨量。聯想早前宣布推出AI PC產品，包括聯想ThinkPad X1 Carbon AI，以及聯想小新Pro 16 AI酷睿版兩款AI Ready；首批產品已於2023年12月15日上市。截至2023年9月底止第二季度，集團的業績見改善，總收入144.1億美元，按季增加12%。截至2023年9月底止六個月，集團的總銷售額273.1億美元，按年下跌20%，純利倒退60%至4.26億美元，惟整體毛利率升 0.6百分點至 17.5%，創下集團有史以來上半年財政季度新紀錄。

截至2023年9月底止六個月包括個人電腦、平板電腦、智能手機及其他智能設備業務組成的智能設備業務（IDG）的收入下跌22%至217.75億美元，佔總收入的79.7%，經營溢利倒退28%至14.97億美元，惟隨著行業需求逐步改善，以及庫存正常化，集團第二財政季的智能設備業務按季增長12%。另外，在半年期內，非個人電腦銷售佔智能設備業務集團收入的20%。智能手機銷售迅速增長，季度銷售已幾近恢復至與2022年第二季度相同的水平。

上半財年，基礎設施方案業務（ISG）的收入下跌17%至39.16億美元。至於方案服務（SSG），上半財年收入上升14%至36.1億美元，經營溢利增加7%至7.45億美元，經營溢利率保持在 21%，高於其他所有業務集團。2023年9月底，銀行存款、現金及現金等價物合共為37.99億美元，貸款合計39.32億美元，淨債務1.33億美元；本季度的現金周轉期維持負數，為負四天。

走勢上，目前處於上升軌，各主要平均線呈順向排序屬利好，MACD牛差距擴大，STC%K線續走高於%D線，宜候低10元以下吸納，反彈阻力12元，不跌穿9元續持有。

金利豐證券研究部經理黃智慧

trurywong@kingston.com.hk

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份