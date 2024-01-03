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專家觀點>金利豐證券

中遠海控預測息率逾10厘

紅海商船遇襲事件，多間航運陸續宣佈暫停在紅海航行，連同巴拿馬運河正遇上嚴重旱情，導致船舶需要繞道而行，市場憂慮貨櫃輪面臨缺船、缺櫃以及塞港等問題，或令航運價格上漲。主要從事集裝箱航運和碼頭業務的中遠海控（1919，滬：601919），截至2023年9月底止首三季度，營業收入1,345.6億元（人民幣，下同），按年下跌57.5%，純利倒退77.3%至220.7億元，息稅前利潤（EBIT）下跌76.9%至332.3億元。單計2023年第三季度，營業收入427億元，按年下跌59.6%，純利倒退83%至55.1億元。

2023年首三季度，集團的集裝箱航運業務的貨運量為1,745.57萬標準箱，下降5.8%；裝箱航運業務收入按年倒退58.5%至1,292.4億元，分部息稅前利潤率（EBIT Margin）大幅下跌23.34個百分點至21.08%。去年首九個月，集團的國際航線單箱收入由2022年同期的每標準箱2,876美元，下跌61.9%至每標準箱1,097美元。單計第三季度，集團的航線收入按年下跌62.3%至374.7億元，當中亞歐航線（包括地中海）佔比約21%而跨太平洋、亞洲區（包括澳洲）和其他國際（包括大西洋）的航線收入佔比分別27.4%、27.8%和16%。

至於碼頭業務，2023年首九月集團所屬中遠海運港口總吞吐量約1億標準箱，按年上升2.84%；其中；控股碼頭下跌5.1%至2,297.4萬標準箱，參股碼頭上升5.5%至7,720.2萬標準箱。2023年9月底，集團持有貨幣資金1,989.6億元，短期及長期借款分別為14.79億元和330.18億元，處於淨現金水平。現價計，預測股息率約10.7厘，具有吸引力。走勢上，2023年12月18日裂口高開，目前處於各主要平均線之上，STC%K線續走高於%D線，惟MACD牛差距收窄，宜候低7.7元（港元，下同）以下吸納，反彈阻力9.4元，不跌穿7元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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