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專家觀點>金利豐證券

海豐整固後有望再上

也門胡塞武裝日前表示，再向駛經紅海的貨櫃船發動襲擊。多間航運陸續宣佈暫停在紅海航行，連同巴拿馬運河正遇上嚴重旱情，導致船舶需要繞道而行，市場憂慮貨櫃輪面臨缺船、缺櫃以及塞港等問題，供應鏈再度緊張，帶動航運股造好。

海豐國際（1308）專注服務亞洲區市場，採用高頻率高密度的業務模式，網絡覆蓋內地、日本、韓國、台灣、香港、越南等的76個主要港口和城市。去年9月公佈，集團斥資合共5,821.3萬美元收購兩間公司的全部股權和銷售貸款。集團指，一間公司持有兩艘1,032個標準箱集裝箱船舶，和3艘1,049個標準箱集裝箱船舶及700個海運集裝箱，而第二間公司持有兩艘1,800個標準箱集裝箱船舶；將擴大集團其自有船隊，並可擁有自己的海運集裝箱開展其航運業務。

截至2023年9月底止首九個月，集團收入17.69億美元，按年下跌45.4%；期內，集裝箱運量減少3.1%至229.53萬標準箱，平均運費（不包括互換艙位費收入）為每標準箱633.1美元，按年下跌47.1%。2023年6月底，集團經營72條貿易航線，包括15條通過聯合服務經營的貿易航線，及24條通過集裝箱互換倉位安排經營的貿易航線。集團經營一支由100艘船舶組成的船隊，總運力達到159,505個標準箱，當中包括89艘自有船舶和11艘租賃船舶，平均船齡為8年。

現價計，預測息率約8.4厘。走勢上，去年12月18日呈「大陽燭」突破重上，昨日10天和250天線，MACD維持牛差距，STC%K線升穿%D線，可考慮13元以下吸納，反彈阻力14.7元，不跌穿12元續持有。

金利豐證券研究部經理黃智慧

trurywong@kingston.com.hk

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份