長江基建年度股息連年增加

去年上半年，集團整體業務維持穩定，而且財務狀況健康。去年上半年，集團的純利42.39億元，按年下跌4%，期內跌幅主要由於外幣兌港元表現走弱，以及財務成本上升；以業務所在地貨幣計算，業績則增長4%。去年6月底，持有現金120億元，負債淨額對總資本淨額比率為9%，憧憬未來有機會進行併購。另外，集團自1996年上市以來的年度股息連年增加；現價計，預測股息率約5.9厘，具有一定吸引力

2023年上半年，來自英國業務的溢利貢獻15.92億元，按年下跌5%，主要受 UK Power Networks規管重設、英鎊兌港元匯率疲弱，以及通脹高企導致財務費用上升等負面因素影響；以當地貨幣計算，溢利貢獻則與2022年同期相若。至於澳洲基建業務，由於Australian Gas Networks AGN) 和Multinet Gas受到規管重設影響、United Energy 於去年同期出售業務錄得一次性收益，以及澳元兌港元匯率疲弱，溢利貢獻按年下跌18%至8.26億元；以當地貨幣計算，溢利貢按年下跌13%。

另外，集團持有逾3成股權的電能實業，2023年上半年的溢利貢獻10.66億元，按年上升3%；以業務所在地貨幣計算，集團將錄得溢利貢獻增加7%。走勢上，去年12月14日呈「大陽燭」突破，期後橫行整固，惟STC%K線跌穿%D線，MACD牛轉熊差距，可考慮42元以下吸納，中線上望47.6元，不跌穿40元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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