香港電訊經營現金流穩定

2023年上半年，集團總收益164億元，按年增加2%，純利上升2.2%至19.52億元；在持續的成本效益措施帶動下，EBITDA增加3%至60.09億元。期內，電訊服務總收益增加1%至116.85億元，分部EBITDA上升3%至42.19億元，邊際利潤提升至36%。期內，流動通訊業務的服務收益按年增加5%至38.15億元，分部EBITDA上升3%至21.94億元，反映漫遊收益逐步復蘇，以及更多後付客戶採用5G服務。

2023年6月底，集團的5G客戶人數進一步增加至119.4萬名，佔後付客戶人數35%。高端客戶轉用5G的情況更明顯，csl和 1O1O的5G滲透率超越45%。2023年6月底，期末後付客戶的每名客戶平均消費額（ARPU）上升1%至189元，而2022年6月底為187元。至於收費電視服務，期內分部收益為12.05億元，按年大致持平，安裝收費電視用戶數目按年增加4%至142.8萬戶，淨增加5萬戶。

2023年6月底，集團的債務總額451.17億元，現金及短期存款合共19.01億元，債務總額對資產總值比率為41%。走勢上，目前處於各主要平均線之上，STC%K線續走高於%D線，惟MACD維持熊差距，宜候低9.1元以下吸納，中線上望10.1元，不跌穿8.6元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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