香港電訊經營現金流穩定

市場普遍認為美國聯儲局加息周期結束已經結束，收息股的息率變得吸引，吸引資金流入，當中香港電訊 （6823）由2023年12月初至今，股價累計升幅12.1%，跑贏大市。香港電訊的業務包括電訊服務、流動通訊和寬頻，以及收費電視等，並透過公司不同的資源和優勢，促使更多的跨部門銷售。集團的經營現金流穩定，現價計預測股息率8.2厘，可考慮中長線部署。
2023年上半年，集團總收益164億元，按年增加2%，純利上升2.2%至19.52億元；在持續的成本效益措施帶動下，EBITDA增加3%至60.09億元。期內，電訊服務總收益增加1%至116.85億元，分部EBITDA上升3%至42.19億元，邊際利潤提升至36%。期內，流動通訊業務的服務收益按年增加5%至38.15億元，分部EBITDA上升3%至21.94億元，反映漫遊收益逐步復蘇，以及更多後付客戶採用5G服務。
2023年6月底，集團的5G客戶人數進一步增加至119.4萬名，佔後付客戶人數35%。高端客戶轉用5G的情況更明顯，csl和 1O1O的5G滲透率超越45%。2023年6月底，期末後付客戶的每名客戶平均消費額（ARPU）上升1%至189元，而2022年6月底為187元。至於收費電視服務，期內分部收益為12.05億元，按年大致持平，安裝收費電視用戶數目按年增加4%至142.8萬戶，淨增加5萬戶。
2023年6月底，集團的債務總額451.17億元，現金及短期存款合共19.01億元，債務總額對資產總值比率為41%。走勢上，目前處於各主要平均線之上，STC%K線續走高於%D線，惟MACD維持熊差距，宜候低9.1元以下吸納，中線上望10.1元，不跌穿8.6元續持有。
YouTube Channel 投資🉐機 Finance事🆙
http://youtube.com/c/dickiewong
https://m.facebook.com/wongdickie1
https://www.instagram.com/wongdickie/