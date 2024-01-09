截至2023年6月底止中期，集團的總收入36.77億元（人民幣，下同），按年大增21.5倍，並成功扭虧為盈，錄得純利25.52億元，而去年同期虧損6.91億元，為集團首次實現半年度盈利，主要雙抗「雙抗依沃西」的首付款中有29.15億元已確認為許可費收入；而兩款已上市創新藥物「開坦尼和「安尼可」，商業化不斷提升，為銷售帶來重要貢獻。整體毛利率上升15.1個百分點至97.9%。期內，集團的產品銷售收入7.95億元，按年增加1.7倍。

截至2023年6月底，集團有逾30個在研創新項目，已有六款自主研發的創新藥物成功獲批上市或NDA（新藥申請）獲得受理。集團自主研發的雙抗產品「依沃西」2023年第一季度，已經收到總計等值於5億美元的首付款，大幅充盈集團的在手現金。於2023年6月底，集團現金及現金等價物、定期存款和理財產品合計53.9億元，短期貸款和長期貸款合計25.3億元。

走勢上，昨日呈「大陽燭」重上10天、20天和50天線，STC%K線升穿%D線，MACD熊轉牛差距，宜候低44元吸納，反彈阻力51.1元，不跌穿40.9元續持有。

金利豐證券研究部經理黃智慧

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筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份