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專家觀點>金利豐證券

快手扭虧為盈惹憧憬

內地媒體早前引述商務部表示，培育壯大新型消費，支持直播電商、即時零售等新模式健康發展，推動傳統商業數字化改造，穩定和擴大傳統消費。快手（1024）截至2023年9月底止第三季度，成功扭虧為盈，純利21.8億元（人民幣，下同），而去年同期虧損27.1億元；期內，收入279.48億元，按年上升20.8%。按非國際財務報告準則計，經調整利潤31.7億元，而2022年同期經調整虧損6.7億元；經調整EBITDA為49.8億元，按年增加386.8%。毛利率由2022年同期的46.3%，提升5.4個百分點至2023年第三季度的51.7%。

2023年第三季度，快手的平均日活躍用戶按年增加6.4%，達到歷史新高的3.866億；而平均月活躍用戶按年上升9.4%至6.847億的歷史新高。去年第三季度，每位日活躍用戶日均使用時長達到129.9分鐘，用戶總時長按年增長6.9%。2023年第三季度，線上營銷服務收入按年增加26.7%至147億元，佔總收入的52.6%；而第三季度活躍營銷客戶數量按年增加超過 140%。期內，電商商品交易總額（GMV）2,902.4億元，按年增加30.4%。

至於海外業務，2023年第三季度的分部收入按年上升逾2倍至6.52億元，而海外業務整體經營虧損按年收窄62.4%。另外，去年12月中，快手宣佈購回不超過25億元（港元，下同）的公司B類普通股；股份購回計劃的期限將至2024年5月24日。走勢上，目前處於下降軌，MACD維持熊差距，惟STC%K線升穿%D線，可考慮46元以下吸納，反彈阻力55元，不跌穿42元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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