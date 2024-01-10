2023年第三季度，快手的平均日活躍用戶按年增加6.4%，達到歷史新高的3.866億；而平均月活躍用戶按年上升9.4%至6.847億的歷史新高。去年第三季度，每位日活躍用戶日均使用時長達到129.9分鐘，用戶總時長按年增長6.9%。2023年第三季度，線上營銷服務收入按年增加26.7%至147億元，佔總收入的52.6%；而第三季度活躍營銷客戶數量按年增加超過 140%。期內，電商商品交易總額（GMV）2,902.4億元，按年增加30.4%。

至於海外業務，2023年第三季度的分部收入按年上升逾2倍至6.52億元，而海外業務整體經營虧損按年收窄62.4%。另外，去年12月中，快手宣佈購回不超過25億元（港元，下同）的公司B類普通股；股份購回計劃的期限將至2024年5月24日。走勢上，目前處於下降軌，MACD維持熊差距，惟STC%K線升穿%D線，可考慮46元以下吸納，反彈阻力55元，不跌穿42元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

YouTube Channel 投資🉐機 Finance事🆙

http://youtube.com/c/dickiewong

Facebook 專頁

https://m.facebook.com/wongdickie1

Instagram 專頁

https://www.instagram.com/wongdickie