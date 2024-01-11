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專家觀點>金利豐證券

電能整固後有望再上

市場目前憧憬美國聯邦儲備局最快今年三月開始減息，本港傳統的高息股吸引力相對加。電能實業（0006）業體業務穩定，擁有穩健的資產負債表，股價由去年10月起顯著反彈，現價計預測股息率6.3厘，仍具有一定吸引力。

2023年上半年，集團的營業額6.62億元，按年增加10.7%，純利增加3.1%至29.59億元。今年上半年，來自營運的資金流合共24.74億元，2023年6月底淨現金水平6.38億元，集團具有能力繼續尋求收購，有助業務未來發展。2023年上半年，港燈電力投資（2638）錄得3.28億元的溢利貢獻，按年增加10.1%。期內，集團旗下的英國營運公司的溢利貢獻13.98億元，按年下跌2.4%，主要受UK Power Networks（UKPN）規管重設、融資成本上升，以及不利匯率等因素影響。至於澳洲業務，溢利貢獻5.58億元，按年倒退16.8%，受到配氣網絡的規管重設，以及及不利的匯率走勢所致。

集團在英國及澳洲營運公司積極推動氫氣項目，當中Northern Gas NetworksNGN)與Wales & West Utilities WWU)開展合作項目，訂於2025年前將2,000項物業由天然氣供暖改為氫能供暖；而澳洲維多利亞省興建Hydrogen Park Murray Valley製氫設施項目，將裝設容量達10兆瓦的電解槽，預計2025年中投入營運。

走勢上，目前在45元水平整固，STC%K線回升至接近%D線，惟MACD維持熊差距，宜候低43.3元以下吸納，反彈阻力48.15元，不跌穿41.6元續持有。

金利豐證券研究部經理黃智慧

trurywong@kingston.com.hk

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份