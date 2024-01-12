moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

專家觀點>金利豐證券

耐世特具反彈空間

耐世特 （1316）主要從事汽車轉向和動力傳動系統的供應商，客戶逾60家全球和內地整車製造商。集團目前擁有獲得兩份線控轉向（SbW）合約，同時集團與全球和內地整車製造商進行多項有償線控轉向開發計劃，預計在未來極有可能轉化為生產計劃。2023年上半年，集團收入21億美元，按年增加17.4%，創紀錄以來新高，期內所有分部的收入均實現按年增長，主要受過去數年大量新及新獲取項目投產，以及行業產量增加所致。集團更展望2023年全年收入創歷史新高，超過40億美元。

2023年上半年，集團轉虧為盈，錄得純利3,399萬美元，而2022年同期虧損1,114萬美元。以地區劃分，北美洲為主要收入來源，2023年上半年分部收入按年增加9.1%至11.9億美元，佔總收入的56.8%，分部EBITDA上升23.4%至9,754萬美元。亞太區收入錄得顯著升幅，上升43.7%至5.4億美元，收入佔比25.9%，當中中國市場上升47.5%至4.6億元美元。至於歐洲、中東、非洲及南美洲，收入增加14.2%至3.6億美元，佔總收入的17.2%。

2023年上半年，經調整EBITDA按年增加17.7%至1.86億美元，整體毛利率上升0.7個百分點至9.1%。財務表現方面，2023年上半年產生自由現金流量5,990萬美元，2023年6月底，資本負債率為2.4%。走勢上，2023年11月底形成下降軌，目前失守各主要平均線，STC%K線升穿%D線，MACD熊差距收窄，可考慮4.2元以下吸納，反彈助5元，不跌穿3.8元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

YouTube Channel 投資🉐機 Finance事🆙

http://youtube.com/c/dickiewong

Facebook 專頁

https://m.facebook.com/wongdickie1

Instagram 專頁

https://www.instagram.com/wongdickie