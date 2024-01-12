2023年上半年，集團轉虧為盈，錄得純利3,399萬美元，而2022年同期虧損1,114萬美元。以地區劃分，北美洲為主要收入來源，2023年上半年分部收入按年增加9.1%至11.9億美元，佔總收入的56.8%，分部EBITDA上升23.4%至9,754萬美元。亞太區收入錄得顯著升幅，上升43.7%至5.4億美元，收入佔比25.9%，當中中國市場上升47.5%至4.6億元美元。至於歐洲、中東、非洲及南美洲，收入增加14.2%至3.6億美元，佔總收入的17.2%。

2023年上半年，經調整EBITDA按年增加17.7%至1.86億美元，整體毛利率上升0.7個百分點至9.1%。財務表現方面，2023年上半年產生自由現金流量5,990萬美元，2023年6月底，資本負債率為2.4%。走勢上，2023年11月底形成下降軌，目前失守各主要平均線，STC%K線升穿%D線，MACD熊差距收窄，可考慮4.2元以下吸納，反彈助5元，不跌穿3.8元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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