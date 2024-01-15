2023年首三季度，國航的營業收入1,054.8億元（人民幣，下同），按年增加1.5倍，並扭虧為盈，純利7.9億元，而2022年同期虧損281億元，而扣除非經常性損益的虧損8.7億元，較2022年同期虧損282億元大幅收窄。單計2023年第三季度，集團扭虧為盈，錄得純利42.4億元，而2022年同期虧損86億元，為新冠疫情爆發後首次扭虧，主要由於加大運力投入，同時在客座率和價格水平雙升的帶動下，提升盈利能力。

國航上月底公佈，建議根據特別授權向控股股東中航集團公司發行新A股及新H股，預期募集資金總額不超過60億元和20億港元。該集團建議採取向特定對象發行方式，發行不超過8.55億股新A股，每股新A股發行價為7.02元，中航集團承諾持有新股禁售期為36個月；集資所得的其中的42億元用於引進17架飛機項目，其餘18億元用於補充流動資金。另外，集團打算向中航集團旗下中航有限，以每股5.09港元發行不超過3.93億股新股，預期募集資金總額將不超過20億港元，擬將全部用於補充公司一般運營資金。

走勢上，自11月21日高見5.62元（港元，下同）後形成下降軌，昨日重上10天線，MACD熊轉牛差距，STC%K線升穿%D線，宜候低4.6元（港元，下同）以下吸納，反彈阻力100天線（即大約5.25元），不跌穿4.4元續持持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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