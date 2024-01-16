迅銷海外業務表現理想

2023年首財季，日本UNIQLO收益總額2,445億日圓，按年上升1.5%，佔總收入的30.2%；分部溢利按年增加18%至466億日圓；同店銷售淨額錄得增長0.2%。海外UNIQLO，首財政季度收益和經營溢利雙雙大幅增長，分別為4,413億日圓和778億日圓，分別按年增加23.3%和54.4%，尤其是北美、歐洲表現亮麗；期內，中國、香港和台灣，均錄得收益和溢利大幅增長。至於GU，首財季的收益總額878億日圓，按年上升10.7%，經營溢利增加16.4%至124億日圓。

迅銷維持合年度的業績預測不變，預料截至2024年8月底止年度的綜合收益為30,500億日圓，按年增幅為10.2%，經營溢利上升18.1%至4,500億日圓，純利為3,100億日圓，按年增加4.6%。集團預期全年度股息為330日圓，其中包括中期息165日圓、預測期末股息為165日圓。投資者需留意日圓滙價，若持續走弱，或對集團的盈利帶來負面影響。另外，集團為香港預託證券，故此成交相對較少。走勢上，目前企穩於各主要平均線之上，STC%K線續走高於%D線，MACD牛差距擴大，可考慮19.5元以下吸納，反彈阻力22元，不跌穿18元續持有。

金利豐證券研究部經理黃智慧

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筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份