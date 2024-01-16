迅銷海外業務表現理想

迅銷（6288）經營多個服裝品牌，包括UNIQLO和GU等，截至2023年11月底止首個財政季度，收入8,108億日圓，按年上升13.2%，經營溢利增加25.3%至1,467億日圓，兩者均錄得雙位數的增幅，主要得益於北美、歐洲等地區銷情強勁，帶動海外UNIQLO事業分部表現理想。期內，母公司擁有人應佔溢利為1,078億日圓，按年上升26.7%；整體毛利率增加1.5個百分點至54.6%。期內，融資收入及成本項下錄得淨增157億日圓的收入，這主要來自於利息淨收入127億日圓，以及以外幣計值的金融資產等帳面價值在換算為日圓後錄得匯兌淨收益30億日圓。
2023年首財季，日本UNIQLO收益總額2,445億日圓，按年上升1.5%，佔總收入的30.2%；分部溢利按年增加18%至466億日圓；同店銷售淨額錄得增長0.2%。海外UNIQLO，首財政季度收益和經營溢利雙雙大幅增長，分別為4,413億日圓和778億日圓，分別按年增加23.3%和54.4%，尤其是北美、歐洲表現亮麗；期內，中國、香港和台灣，均錄得收益和溢利大幅增長。至於GU，首財季的收益總額878億日圓，按年上升10.7%，經營溢利增加16.4%至124億日圓。
迅銷維持合年度的業績預測不變，預料截至2024年8月底止年度的綜合收益為30,500億日圓，按年增幅為10.2%，經營溢利上升18.1%至4,500億日圓，純利為3,100億日圓，按年增加4.6%。集團預期全年度股息為330日圓，其中包括中期息165日圓、預測期末股息為165日圓。投資者需留意日圓滙價，若持續走弱，或對集團的盈利帶來負面影響。另外，集團為香港預託證券，故此成交相對較少。走勢上，目前企穩於各主要平均線之上，STC%K線續走高於%D線，MACD牛差距擴大，可考慮19.5元以下吸納，反彈阻力22元，不跌穿18元續持有。
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