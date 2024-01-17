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專家觀點>金利豐證券

復星旅遊文化去年首三季虧轉盈

復星旅遊文化（1992）主要從事旅遊運營，包括Club Med及其他、三亞亞特蘭蒂斯、度假資產管理中心和复遊會等。隨著全球疫情限制解除，釋放旅遊需求。截至2023年9月底止九個月，集團旅遊運營的營業額為141.91億元（人民幣，下同），按年增加19.4%；得益於核心業務增長貢獻，期內公司股東的利潤較2022年同期扭虧為盈。另外，早前有報導指，集團有意將Thomas Cook出售予波蘭線上旅行社eSky，可能會在未來數周內達成協議。

2023年首三個季度，Club Med的營業額（按一致匯率計）117.81億元，按年上升21.3%，且較2019年同期增加16.8%。期內，Club Med全球平均床位入住率達約63%，按年增加2個百分點，較2019年同期相差3個百分點。於2023年首三個季度，平均每日床位價格1,682元，較2022年同期及2019年同期分別增加10%和31.5%。2023年首三個季度，受益於歐非中東和美洲市場持續增長，以及亞太區的強勁復甦，Club Med淨利潤較2022年和2019年同期均實現穩步上升。

去年首三個季度，得益於中國國內旅遊重啟後，度假需求的持續釋放，三亞亞特 蘭蒂斯的營業額13.68億元，按年上升83.2%。麗江地中海國際度假區經營顯著復甦，在2023年首三個季度錄得運營業務的收入9,020萬元，較2022年同期增加26.3%。

走勢上，目前失守各主要平均線，STC%K線跌穿%D線，MACD牛差距收窄，宜候低5.2元（港元，下同）吸納，反彈阻力6元，不跌穿4.8元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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