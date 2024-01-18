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專家觀點>金利豐證券

太古回購有助支持股價

太古股份（A股：19，B股：87）公告擬以60億元，在公開市場回購公司的普通A股和B股，約佔公告日公司總市值的9%；資金將以公司可用資本和現金儲備撥付，回購計劃直至2025年5月為止。自2023年12月11日至2024年1月17日，公司已回購A股股份465.6萬股和B股股份562.75萬股，分別佔已發行股本0.5434%和0.1926%。

集團早前公佈，附屬公司太古地產（1972）的業績將合併計入至截至2023年12月31日止財政年度的業績內。太古地產2023年財政年度的股東應佔溢利減少，主要原因為投資物業公平值的變化，該變化乃屬非現金性質，並不會對太古地產的營運現金流或股東應佔基本溢利構成任何影響，亦不會對太古公的業績構成任何重大不利影響，而太古的業績將包括出售Swire Pacific Holdings Inc. 229億元的收益。

2023年上半年，太古的航空部門業務持續改善。國泰航空（293）的客運和貨運業務穩步復甦，目前覆蓋80個航點，現時已運作疫情前70%的客運運力，去年上半年扭虧為盈，期內太古應佔國泰的溢利為19.21億元。港機集團（44）期內應佔溢利減少62%至6,300萬元。另外，國泰近期已回購一半港府所持有的優先股，亦計劃在今年7月底前贖回餘下百分之五十的優先股。

走勢上，太古A在今年1月24日升至66.7元遇阻回落，先後失守10天和20天線，MACD熊差距擴大，STC%K線續走低於%D線，宜候低60元以下吸納，反彈阻力66.7元，不跌穿100天線（約55.7元）續持有。

金利豐證券研究部經理黃智慧

trurywong@kingston.com.hk

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份