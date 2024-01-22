機管局債券息率4.25厘

是次債券息率4.25厘，雖然股息率略低於早前發行的2023年綠色債券和2023年銀色債券年的4.75厘和5厘，惟與目前市場上大部份的定存息率相若，而且市場普遍預期美國聯儲局今年開始減息，不少銀行的定存年息都下跌，因此鎖定回報長達2.5年，具有一定吸引力。另外，機管局債券設有提早贖回機制，市民可要求在到期日前提早贖回，投資者可於每季有權選擇取回本金，機管局會支付百分百本金以及截至贖回日的應付及未付利息，提高資金靈活性；不妨考慮當作三個月定期，再隨機應變。

機管局是次發債款項，擬用於機場第三跑道項目的資本開支，以及一般企業用途。標普全球評級對機場管理局的長期本地貨幣和長期外幣的評級為AA+；而債券並無具體信貸評級。為吸引市民認購機管局債券，部份銀行已經推出優惠豁免客戶多項費用。預料是次債券認購反應熱烈，預料每人獲分派不多。同時，預料債券首日升幅不算太吸引，投資者宜以中長線部署。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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