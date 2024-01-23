滙控250天線見支持

截至2023年9月底止第三季度，滙控的列賬基準除稅前利潤按年增加1.4倍至77.14億美元，反映加息環境的利好影響；收入增加47億美元，增幅為40%，至162億美元，主要加息環境支持集團所有環球業務的淨利息收益增長，以及非利息收益增加。第三季度，淨利息收益率為1.7%，較2022年第三季上升19個基點，較2023年第二季則下跌2個基點，主要反映將存款轉向定期產品的客戶增增多，尤其在亞洲市場。

2023年第三季度，預期信貸損失則約10.7億美元，主要為第三級提撥，包括與內地商用物業行業有關的5億美元。期內，普通股權一級資本比率為14.9%，較2023年第二季上升0.2個百分點。2023年首9個月，除稅前利潤增加174億美元至294億美元。2023年首三季度，平均有形股本回報率（年率）為19.7%。集團展望2023年和2024年實現約15%的平均有形股本回報率目標，當中不包括重大收購和出售的影響。

不過，滙控早前涉及挖角前矽銀員工，遭第一公民銀行索償逾10億美元，美國法院拒駁回訴訟。走勢上，今年1月9日高見63.85元後遇阻回落，近日跌至250天線見支持，STC%K線升穿%D線，MACD熊差距收窄，短線宜先守穩250天線（即約57.7元），反彈阻力63.85元。

金利豐證券研究部經理黃智慧

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筆者為證監會持牌人士

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