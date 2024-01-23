moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

專家觀點>金利豐證券

滙控250天線見支持

市傳內地計劃推出救市措施，港股昨日見反彈。縱觀踏入2024年，港股持續受壓，然而，滙豐控股（0005）相對硬淨，近日更企穩250天線。滙控業務重心以大中華為主，同時發展國際市場。目前市場對美國減息預期降溫，預計對滙控的影響屬滯後。另外，集團持續回購計劃，料有助支持股價。現價計，預測股息率約8.5厘，具有一定吸引力。

截至2023年9月底止第三季度，滙控的列賬基準除稅前利潤按年增加1.4倍至77.14億美元，反映加息環境的利好影響；收入增加47億美元，增幅為40%，至162億美元，主要加息環境支持集團所有環球業務的淨利息收益增長，以及非利息收益增加。第三季度，淨利息收益率為1.7%，較2022年第三季上升19個基點，較2023年第二季則下跌2個基點，主要反映將存款轉向定期產品的客戶增增多，尤其在亞洲市場。

2023年第三季度，預期信貸損失則約10.7億美元，主要為第三級提撥，包括與內地商用物業行業有關的5億美元。期內，普通股權一級資本比率為14.9%，較2023年第二季上升0.2個百分點。2023年首9個月，除稅前利潤增加174億美元至294億美元。2023年首三季度，平均有形股本回報率（年率）為19.7%。集團展望2023年和2024年實現約15%的平均有形股本回報率目標，當中不包括重大收購和出售的影響。

不過，滙控早前涉及挖角前矽銀員工，遭第一公民銀行索償逾10億美元，美國法院拒駁回訴訟。走勢上，今年1月9日高見63.85元後遇阻回落，近日跌至250天線見支持，STC%K線升穿%D線，MACD熊差距收窄，短線宜先守穩250天線（即約57.7元），反彈阻力63.85元。

金利豐證券研究部經理黃智慧

trurywong@kingston.com.hk

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份