滙控250天線見支持

市傳內地計劃推出救市措施，港股昨日見反彈。縱觀踏入2024年，港股持續受壓，然而，滙豐控股（0005）相對硬淨，近日更企穩250天線。滙控業務重心以大中華為主，同時發展國際市場。目前市場對美國減息預期降溫，預計對滙控的影響屬滯後。另外，集團持續回購計劃，料有助支持股價。現價計，預測股息率約8.5厘，具有一定吸引力。
截至2023年9月底止第三季度，滙控的列賬基準除稅前利潤按年增加1.4倍至77.14億美元，反映加息環境的利好影響；收入增加47億美元，增幅為40%，至162億美元，主要加息環境支持集團所有環球業務的淨利息收益增長，以及非利息收益增加。第三季度，淨利息收益率為1.7%，較2022年第三季上升19個基點，較2023年第二季則下跌2個基點，主要反映將存款轉向定期產品的客戶增增多，尤其在亞洲市場。
2023年第三季度，預期信貸損失則約10.7億美元，主要為第三級提撥，包括與內地商用物業行業有關的5億美元。期內，普通股權一級資本比率為14.9%，較2023年第二季上升0.2個百分點。2023年首9個月，除稅前利潤增加174億美元至294億美元。2023年首三季度，平均有形股本回報率（年率）為19.7%。集團展望2023年和2024年實現約15%的平均有形股本回報率目標，當中不包括重大收購和出售的影響。
不過，滙控早前涉及挖角前矽銀員工，遭第一公民銀行索償逾10億美元，美國法院拒駁回訴訟。走勢上，今年1月9日高見63.85元後遇阻回落，近日跌至250天線見支持，STC%K線升穿%D線，MACD熊差距收窄，短線宜先守穩250天線（即約57.7元），反彈阻力63.85元。
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