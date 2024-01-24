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專家觀點>金利豐證券

Netflix上季新增用戶超預期

全球最大串流影視平台Netflix（美：NFLX）公佈截至2023年12月底止第四季業績，收入88.33億美元，按年增加12.5%，純利由2022年同期的5,500萬美元，大幅上升16倍至9.38億美元。Netflix第四財季的營業利潤率從2022年同期的7%上升至16.9%。期內，Netflix全球新增付費用戶增加1,312萬，為歷來新增用戶最多的第四季度，遠超市場預期，2023年底Netflix總付費用戶為2.6億個。

聯席CEO Ted Sarandos和Greg Peters首年帶領下，達成三大目標，當中包括2023年全年收入按年增幅為12%，增幅超過2022年的6%；全年經營利潤率由2022年的18%擴張至2023年的21%，超出預期目標的20%；自由現金流增加至69億美元。Netflix計劃進一步改善核心內容（電視劇和電影），以增加會員價值，同時拓闊產品綫，包括（遊戲、現場直播和體育相關節目）。

Netflix預期今年首季度的收入92.4億美元，按年增加13.2%，純利19.76億美元，上升51.4%，每股盈利4.49美元，增加55.9%。另外，Netflix公佈一項為期10年的協議，以取得WWE的摔跤節目“Monday Night Raw” 以及WWE在美國和海外舉辦的其他賽事的新播放平台。根據該協議，Netflix將每年支付約5億美元給TKO Group，將於2025年1月生效。

Netflix股價於美股周二 23日) 晚收市後延長交易時段急升約8%。走勢上，2023年10月19日裂口高開，目前企穩各主要平均線之上，近日受制於500美元水平。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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