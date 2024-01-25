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專家觀點>金利豐證券

銀娛重上10天線

澳門2023年12月博彩毛收入185.67億澳門元，按年增加4.3倍，並較11月份高出15.7%。澳門去年全年博彩毛收入1,830.6億澳門元，按年上升333.8%，意味博彩收入水平已反彈至2019年的62.6%。隨著到訪澳門旅客回升，市場憧憬今年澳門博彩收入復甦，並優於疫情前。銀娛（27）繼澳門銀河萊佛士去年8月試業，澳門安達仕酒店Andaz Macau亦在去年9月正式開幕，吸引旅客到訪。

2023年第三季度，銀娛的淨收益97億元，按年上升374%，按季上升 11%；經調整 EBITDA為28億元，對比2022年第三季度為虧損5.81億元顯著改善%，按季上升12%，而第三季度正常化後經調整EBITDA為29億元。「澳門銀河」為集團最大的收益及盈利貢獻來源。2023年第三季度，澳門銀河的淨收益76億元，按年上升612%，經調整EBITDA為26億元，按年上升9.6倍，其中場博彩收益已達到2019年水平約 121%。第三季度，七間酒店平均入住率為 98%。

集團將繼續推進第四期的建築，當中將引入多間高端酒店品牌，擁有4,000個座位的劇院、多元化的餐飲和零售等，目標在2027年竣工。當完成後，集團在澳門的酒店客房和套房總數將達至約7,500間，較2022年底大約4,420間增加7成，有望同時帶動博彩的市場份額。2023年9月底，集團現金及流動投資為248億元，淨現金233億元。

走勢上，週三重上10天線，STC%K線續走高於%D線，MACD熊差距收窄，宜候低40元以下吸納，反彈阻力45.1元，不跌穿37.75元續持有

金利豐證券研究部經理黃智慧

trurywong@kingston.com.hk

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份