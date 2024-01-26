攜程企穩各主要平均線之上

2023年第三季度國內外業務繼續呈現強勁復甦態勢，住宿預訂營業收入56億元，按年和按季分別上升92%和30%；交通票務營業收入為54億元，按年上升105%，按季增加11%。2023年第三季度，國內的酒店預訂按年增長超過90%，較2019年疫情前同期增長超過70%；出境酒店和機票預訂恢復到2019年疫情前同期水平的80%左右，相比國際航空業客運量恢復至50%以上。公司國際OTA平台的總預訂，較去年同期和2019年疫情前同期水平增長超100%。

2023年9月底，集團的現金及現金等價物、受限制現金、短期投資及持有至到期投資和長期理財產品餘額為790億元。走勢上，近日重上各主要平均線之上，STC%K線續走高於%D線，MACD熊差距收窄，可考慮280元（港元，下同）以下吸納，反彈阻力320元，不跌穿265元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

YouTube Channel 投資🉐機 Finance事🆙

http://youtube.com/c/dickiewong

Facebook 專頁

https://m.facebook.com/wongdickie1

Instagram 專頁

https://www.instagram.com/wongdickie