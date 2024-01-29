國藥控股重上多條主要平均線

國藥控股（1099）主要收入來自醫藥分銷業務，擁有龐大的分銷網絡，在藥品分銷具領先優勢，而國有企業地位使其較同業更顯優勢；同時集團從事醫療器械銷售、醫藥零售等業務，以及分銷實驗室用品等其他業務。截至2023年9月底止首三季度，總營業收入4,459.2億元（人民幣，下同），按年增加9.7%，營業利潤上升3.6%至130.46億元，純利上升4.1%至60.96億元。
醫藥分銷業務在去年上半年分部收入2,254.3億元，按年增加14.7%，佔總收入的72.4%；期內，在西北、東北及華北等地區實現較快增長，包括青海、上海、江西、黑龍江等多個省份和直轄市的收入按年增幅超過20%。醫藥分銷的經營溢利率較2022年同期基本持平，為2.96%。隨著醫藥反腐衝擊淡化，藥品分銷行業前景料改善。
2023年上半年，醫療器械業務收入629.5億元，按年增長17.3%，收入佔比為20.21%，惟分部經營溢利率收窄0.78個百分點至3.14%。至於醫藥零售業務，分部收入增加15.9%至177億元，收入佔比5.68%。2023年6月底，零售門店總數11,352家，較2022年底淨增加599家，其中國大藥房9,867家，專業藥房1,485家，而雙通道藥房已經達到1,027家。集團將持續提升直接面向C端客戶的服務可及性和能力。
走勢上，1月22日跌至17.44元（港元，下同）止跌回升，先後重上多條主要平均線，STC%K線續走高於%D線，MACD熊轉牛差距，可考慮19.4元以下吸納，反彈阻力22元，不跌穿18元續持有。
YouTube Channel 投資🉐機 Finance事🆙
http://youtube.com/c/dickiewong
https://m.facebook.com/wongdickie1
https://www.instagram.com/wongdickie/