港燈預測息率6.6厘 中長線部署

集團的業務和現金流穩定，支持派息。去年上半年，由於天氣較為和暖加上香港的經濟與商業活動在抗疫措施撤銷後逐漸復常，集團的售電量按年上升 3.3%，但相比新型冠狀病毒病爆發前的 2019 年上半年仍然下跌 5.8%。期內，集團的收入52.29億元，按年上升6.9%，未計利息、稅項、折舊及攤銷前溢利（EBITDA）增加10.7%至37.39億元，而股份合訂單位持有人應佔溢利上升9.8%至9.82億元。

集團計劃加強減碳減排力度，提升應對極端天氣能力，需要興建1台天然氣機組取代燃煤機組等，並提高天然氣發電比例。去年上半年，可供分派收入為14.08億元，將全數分派予股份合訂單位持有人，中期分派每股份合訂單位15.94港仙，按年持平；現價計預測股息率約6.6厘，可考慮作中長線部署。

走勢上，去年12月14日呈「大陽燭」上揚，期後形成上升軌，處於各主要平均線之上，惟STC%K線跌穿%D線，MACD維持熊差距，可考慮4.75元以下分階段吸納，中線上望5.3元，不跌穿4.4元續持有。

金利豐證券研究部經理黃智慧

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筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份