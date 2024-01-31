中移動經營現金流充裕

中移動擁有龐大的客戶群，截至2023年12月底，集團移動客戶數為9.91億戶，12月份按月淨增加客戶5.2萬戶，去年全年累計增加1,599.4萬戶；其中，5G套餐客戶數為7.95億戶，5G套餐客戶的滲透率達80.17%；而對比其他兩大電訊商，去年12月底，中電信（728）5G套餐用戶逾3.19億戶，而聯通（762）2.6億戶。隨著5G網絡的投資減少，預期資本開支將下降。

2023年首三季度，中移動的營運收入7,756億元（人民幣，下同），按年增加7.2%，其中通信服務收入增加7.2%至6,646億元，銷售產品收入上升7.4%至1,110億元。EBITDA增加6.7%至2,685億元，EBITDA佔通信服務收入比為40.4%；純利上升7.1%至1,055億元。期內，集團移動業務的每月每戶平均收入（ARPU）為51.2元，按年增加1%。集團加快「網+雲+DICT」的拓展，進一步發揮雲網資源的優勢。2023年首三季度，集團DICT業務收入為866億元，按年上升26.4%。

集團的經營現金流充裕，2023年上半年經營業務現金流入淨額2.38億元，期末手持現金1.77億元。走勢上，目前企穩各主要平均線之上，惟MACD牛差距收窄，STC%K線續走低於%D線，宜候低63.8元（港元，下同）以下吸納，反彈阻力68.95元，不跌穿61.1元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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