全球目前牽起人工智能（AI）熱潮，科技巨頭之一的微軟（Microsoft，US：MSFT）亦從中受惠。截至2023年12月底止第二財政季度，微軟營業收入620億美元，按年增加18%，營業利潤270億美元，上升33%，純利增加33%至219億美元，按年增加20%，非公認會計準則（ Non-GAAP ）增加26%。微軟藉着投資OpenAI，持有OpenAI 49%的股份，成功主導人工智能範疇發展，而AI的快速發展，亦帶動對微軟雲服務的需求日益增長。微軟上季業績強勁，不過預料新的人工智能功能，將需要更高成本開發，拖累週三股價下跌。
第二財政季度，智能雲（Intelligent Cloud）貢獻收入337億美元，按年增長24%。智能雲包括Azure雲計算、SQL Server、Windows Server、Visual Studio、Nuance、GitHub和企業服務；其中，Azure雲計算服務收入錄得按年增幅30%，優於市場預期。期內，生產力與業務流程（Productivity and Business Processes）的收入上升13%至192億美元，當中，Office 365 商業收入增長17%。
至於更多個人電腦業務（More Personal Computing），第二財季的分部收入169億美元，上升19%，業務包括Windows、Xbox、Bing和Surface。微軟在2023年10月13日完成收購該遊戲開發商動視暴雪（Activision Blizzard）的交易，有關的業績已納入財政報告內。微軟1月31日高見413.05美元的歷史新高，目前市值突破3兆美元。走勢上，週三跌穿10天線，宜候低390美元以下吸納，上望440美元，不跌穿360美元續持有。
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