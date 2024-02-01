第二財政季度，智能雲（Intelligent Cloud）貢獻收入337億美元，按年增長24%。智能雲包括Azure雲計算、SQL Server、Windows Server、Visual Studio、Nuance、GitHub和企業服務；其中，Azure雲計算服務收入錄得按年增幅30%，優於市場預期。期內，生產力與業務流程（Productivity and Business Processes）的收入上升13%至192億美元，當中，Office 365 商業收入增長17%。

至於更多個人電腦業務（More Personal Computing），第二財季的分部收入169億美元，上升19%，業務包括Windows、Xbox、Bing和Surface。微軟在2023年10月13日完成收購該遊戲開發商動視暴雪（Activision Blizzard）的交易，有關的業績已納入財政報告內。微軟1月31日高見413.05美元的歷史新高，目前市值突破3兆美元。走勢上，週三跌穿10天線，宜候低390美元以下吸納，上望440美元，不跌穿360美元續持有。

金利豐證券研究部經理黃智慧

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筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份