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專家觀點>金利豐證券

華能國際料去年扭虧為盈

華能國際（0902）的電廠遍佈山東省、江蘇省、河南省和廣東省等。按照中國會計準則計算，集團預期2023年年度實現純利80億至90億元（人民幣，下同），而2022年度虧損74億元；扣除非經常性損益後的淨利潤為51億至61億元，而2022年度虧損94億元。集團表示，去年度扭虧為盈，主要是境內燃煤價格按年下降和電量按年增長的綜合影響，以及公司新加坡業務利潤按年大幅增長。

華能國際去年第四季度，公司中國境內各運行電廠按合併報表口徑完成上網電量1,104.8億千瓦時，按年增加5.2%。2023年全年，按合併報表口徑累計完成上網電量4,478.6億千瓦時，按年增長5.3%，主要由於全社會用電量增長帶動公司發電量同比上升；期內，公司中國境內各運行電廠平均上網結算電價為每兆瓦時508.74元，按年下降0.2%。至於市場化交易電量比例，去年全年為88.40%，按年持平。

按中國會計準則，截至2023年9月30日首三季度，集團的營業收入1,913.2億元，按年上升4%，並轉虧為盈，錄得純利125.6億元，而2022年同期虧損39.4億元。2023年首三季度，集團的火電錄得利潤34.36億元，2022年同期為虧損119.13億元，光伏發電按年增加77%至18.24億元，而主力的風電利潤則上升6%至46.9億元。截至2023年9月30日，集團可控發電裝機容量為131,511兆瓦；2023年首三季度，集團新增基建並網可控發電裝機容量5,569.7兆瓦，其中火電可控發電裝機容量1,145兆瓦，風電可控發電裝機容量1,015.75兆瓦，光伏可控發電裝機容量3,408.98兆瓦。

現價計，預測股息率約10.6厘，具有一定吸引力。走勢上，上週五重上10天和50天線，STC%K線回升至接近%D線，惟MACD熊差距擴大，可考慮4.2元（港元，下同）吸納，反彈阻力5.02元，不跌穿3.95元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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