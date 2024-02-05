寶馬汽車上季銷量增1成

截至2023年12月31日的數據，BMW集團汽車業務部門的息稅前利潤（EBIT）率為2.7%，金額為21.62億歐元。根據過往數據，EBIT汽車業務部門在2021年和2022年的利潤率分別為10.3%和8.6%，預計2023年的利潤率為9%至10.5%。BMW集團的固定資產投資比率為5.4%，投資金額為56.5億歐元。集團在2020年和2021年的資本支出比率分別為4%和4.5%，預計2022年的資本支出比率為5.5%。

集團市盈率只有5.67倍，派息率高達8.68%。隨着電動車銷售表現持續上升，集團最新推出i5中型豪華全電動轎車，及小型運動型多用途全電動車iX2，估計明年銷售仍可保持增長。走勢上，今年1月19日低見92.89歐元後見反彈，上週五重上50天線，未持貨者可考慮95歐元買入，目標價120歐元，止蝕位87歐元。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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