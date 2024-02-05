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專家觀點>金利豐證券

寶馬汽車上季銷量增1成

寶馬汽車（德：BMW）去年業績取得空前成功，2023年寶馬集團汽車交付量為2,555,341輛，按年增加6.5%，這包括了BMW、MINI和Rolls-Royce品牌的零售銷售數據，創下公司的銷售新高。2023年，寶馬、Rolls-Royce和BMW Motorrad品牌，銷售量同樣破紀錄。去年第四季度，寶馬集團的銷售量增至718,778輛，按年增長10.3%。集團的財務表現強勁，集團去年第三季度銷售增長5.8%，全球銷售量也有所增加。集團全電動汽車的交付量比去年同期增加79.6%，寶馬品牌全電動汽車的交付量更是按年增長100.3%。

截至2023年12月31日的數據，BMW集團汽車業務部門的息稅前利潤（EBIT）率為2.7%，金額為21.62億歐元。根據過往數據，EBIT汽車業務部門在2021年和2022年的利潤率分別為10.3%和8.6%，預計2023年的利潤率為9%至10.5%。BMW集團的固定資產投資比率為5.4%，投資金額為56.5億歐元。集團在2020年和2021年的資本支出比率分別為4%和4.5%，預計2022年的資本支出比率為5.5%。

集團市盈率只有5.67倍，派息率高達8.68%。隨着電動車銷售表現持續上升，集團最新推出i5中型豪華全電動轎車，及小型運動型多用途全電動車iX2，估計明年銷售仍可保持增長。走勢上，今年1月19日低見92.89歐元後見反彈，上週五重上50天線，未持貨者可考慮95歐元買入，目標價120歐元，止蝕位87歐元。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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