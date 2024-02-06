北控水務預測股息率逾7厘

2023年上半年，集團的收入137.3億元，按年增加29%，純利上升1.2倍至11.6億元，主要由於BOT水務項目建造服務的營業收入貢獻增加，以及自2022年下半年起將北控城市資源綜合入帳所致。不過，整體毛利率由2022年上半年的43%，下跌6.6個百分點至36.7%。去年上半年，污水及再生水處理及建造服務的收入按年增加5.6%至84.41億元，佔總收入的61.5%。

至於海外市場，去年6月底，集團在葡萄牙、新加坡、澳洲和新西蘭擁有47座污水處理廠及5座再生水；集團擁有122座運營中之自來水廠，以及於葡萄牙和澳洲擁有34座供水廠及1座海水淡化廠，供應食水，實際處理量為5,180萬噸。另外，集團自2022年6月底起，將北控城市資源之業績綜合入賬；2023年上半年，北控城市資源的收入為25.41億元，佔集團總收入的18.5%，可見其收入貢獻帶來正面影響，而分部毛利率為23%。

而現價計，預測股息率約7.4厘，具有一定吸引力。走勢上，昨日呈「大陽燭」，MACD熊差距收窄，STC%K線升穿%D線，可考慮1.8元吸納，反彈阻力2.07元，不跌穿1.72元續持有。

金利豐證券研究部經理黃智慧

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筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份