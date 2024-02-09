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專家觀點>金利豐證券

友邦基本面穩定 伺機吸納

 

是日大年三十，預祝明報讀者，新年進步，身體健康，事事順心。

友邦（1299）的基本面穩定，業務集中在亞太區市場，以內地和香港為重心。截至2023年9月底止第三季度，按固定匯率基準，新業務價值按年增長35%至9.94億美元，創歷史新高，反映在疫情後市場對集團的產品和服務需求殷切。第三季度，新業務價值利潤率51.2%，按年下跌7個百分點，惟較2023年上半年的50.8%有所上升。年化新保費按年增加54%，至19.38億美元。

2023年第三季度，集團的專屬代理的新業務價值年上升27%，而夥伴分銷亦取得62%增長。期內，內地、香港、東盟和印度業務的新業務價值，均取得雙位數字的增長。2023年首三季度，集團的新業務價值按年上升36%至30.23億美元，已超過2022年按固定匯率基準計算的全年新業務價值；新業務價值利潤率50.9%，按年下跌5.3個百分點新業務價值利潤率表現強勁，達51.2%，年化新保費增加51%至59.22億美元。

集團近年積極拓展內地市場，在2023年5月份在河南省成功開設新分公司，另外早前獲得監管部門批准，將石家莊中心支公司升級為分公司，以覆蓋整個河北省。友邦保險中國業務在2023年第三季，新業務價值增長超過20%。至於本港業務，雖然相對2022年的強勁基數稍為回落，但內地旅客的銷售持續強勁增長，約佔友邦保險香港業務第三季新業務價值的一半，與2023年上半年的水平相若。

集團持續回購，有助支持股價，相信今年仍會進行回購。走勢上，近月股價橫行整固，目前企穩10天和20天線，MACD牛差距擴大，STC%K線續走高於%D線，可考慮61.5元以下分階段吸納，反彈阻力68.3元，不跌穿58.05元續持有。

金利豐證券研究部經理黃智慧

trurywong@kingston.com.hk

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份