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專家觀點>金利豐證券

保時捷重上50天線

祝各位讀者龍馬精神，身體健康，萬事如意。

保時捷（Porsche，德：P911）主打豪華跑車，上月正式發佈品牌旗下第二個純電動車系--Macan，首發兩款車型為純電動Macan 4和純電動Macan Turbo，目前已經開始中國市場訂金預售；在5月31日前預付訂金並簽署購車合同的客戶，將限時享受「早鳥尊享」權益。製造商建議零售價將於2024北京車展公佈。

2023年首三季度，集團在全球共向客戶交付242,722輛新車，按年增加10%，期內除了中國市場，其他地區交付量均錄得增加。去年首9個月，由於複雜經濟形勢的影響，中國的新車交付量下滑12%至60,748輛。期內，在歐洲市場和德國本土市場的新車交付量，分別增加23%和19%至51,742輛和24,814輛。

去年首三季度，保時捷標杆車型 911 的新車銷量按年增加27%至 38,789台；純電動跑車Taycan的銷量同期增加11%，至27,885輛。集團目標在2030年，純電動車型將佔新車交付量的80%以上。截至2023年9月底止首9個月，營業收入301.3億歐元，按年增加12.6%，經營利潤增加9%至55億歐元，惟營業利潤率下跌0.6個百分點至18.3%。

保時捷首次公開招股（IPO）在2022年9月29日於法蘭克福證券交易所掛牌，完成了歐洲有史以來市值最大的 IPO，並在同年12月納入德國股票指數（DAX）。走勢上，保時捷自去年下半年股價形成下降軌，惟上月中跌至72.6歐元水平見反彈，近日重上50天線，可考慮78歐元吸納，反彈阻力93歐元。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份