海爾智家重上250天線

2023年首三季度，集團營業收入1,986.6億元（人民幣，下同），按年上升7.5%，純利增加12.7%至131.5億元，而扣除非經常性損益的淨利潤127.2億元，增加13.4%，單計2023年第三季度，實現收入670.3億元，按年上升6.1%，純利增加12.9%至41.9億元。受惠於大宗原材料價格下降、數字化產銷提升效率，以及海外市場優化產品結構、提升產能利用率等，帶動2023年首三季度的整體毛利率，按年上升0.2個百分點至30.7%。

中國智慧家庭業務在第三季度，冰箱、洗衣機、水產業等業務份額持續提升；家用空調、智慧樓宇、廚電等戰略發展產業收入實現較快增長。集團積極提升產品組合，冰箱產業推出 F+、550L系列平嵌冰箱、疊式603L零嵌系列冰箱等產品，而廚電產業上市星雲套系、致境套系豐富卡薩帝產品佈局。另外，集團積極拓展海外市場，去年上半年海外業務實現收入669.2億元，按年增長8.8%，佔總收入的50.7%。

2023年首三季度，資本性支出為60.77億元，主要用於廠房、設備建設和信息化建設等。走勢上，目前處於上升軌，昨日呈「大陽燭」重上250天線，MACD維持牛差距，STC%K線升穿%D線，可考慮22.5元（港元，下同）以下吸納，反彈阻力25元，不跌穿21.5元續持有。

金利豐證券研究部經理黃智慧

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筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份