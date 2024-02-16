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專家觀點>金利豐證券

潤啤提升產品組合

內地消費復甦未如預期，拖累內地啤酒的銷量。然而，啤酒屬於大眾消費品，而且在大節日的需求仍然強勁。華潤啤酒（0291）的股價自去年第二季以來持續受壓，目前估值變得吸引。潤啤旗下主要品牌「雪花Snow」，在內地啤酒市場具領先優勢，連同「喜力」品牌，產品高檔化持續推進，另外開始拓展白酒業務，在去年上半年完成貴州金沙股權轉讓的交割。

去年上半年，華潤啤酒的整體啤酒銷量按年增加4.4%至657.1萬千升，當中，次高檔及以上啤酒銷量增加26.4%至144.4萬千升，「喜力」品牌的銷量錄得接近60%增長。由於產品結構提升，集團去年上半年的啤酒平均銷售價格按年上升4.4%。去年上半年，集團營業額238.71億元（人民幣，下同），按年增加13.6%，純利上升22.3%至46.49億元，未計利息及稅項前盈利（EBITDA）增加21.1%至62.45億元。整體毛利率按年上升3.8個百分點至46%，其中啤酒業務的毛利率擴闊2.9個百分點至45.2%。

至於白酒業務，去年上半年分部收入9.77億元，EBITDA為7,100萬元，若剔除因收購貴州金沙所產生的無形資產攤銷的影響，EBITDA為3.95億元。經過多個月的去庫存、銷售組織重塑和提振渠道信心等，價格逐步恢復。走勢上，上週五重上10天、20天和50天線，MACD牛差距擴闊，STC%K線續走高於%D線，可考慮29元（港元，下同）以下吸納，反彈阻力35元，不跌穿27.2元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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