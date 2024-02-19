越秀交通基建息率具吸引力

單計2023年12月份，集團全部項目的路費收入均錄得按年上升，增幅介乎6.9%至61.7%，主要由於因宏觀經濟恢復及人員出行增長，集團大部份項目車流量、路費 收入按年持續反彈，以及受疫情影響和四季度貨車通行費10%減免政策影響，集團2022年12月大部份項目車流量、路費收入基數偏低；此外，當月受雨雪天氣影響導致車流減少，集團部分項目車流量、路費收入按月下降。

廣州北二環高速公路為集團重點項目之一，其收費里程42.5公里，由於廣州北二環高速的車流量已大致飽和，導致交通擁堵已成常態，因此正進行改擴建項目，據目前估計，有關的改擴建項目總投資金額約為170億元，預計將於2028年建成通車。2023年，廣州北二環高速的路費收入11.4億元人民幣，按年增加12.6%，日均收費車流量按年上升22.6%至298,196輛次。

現價計，預測股息率約8.3厘，具有一定防守性。走勢上，昨日股價重上10天和20天線， MACD熊差距收窄，STC%K線升穿%D線，宜候低4.2元以下吸納，反彈阻力4.62元，不跌穿4元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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