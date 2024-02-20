中電信預測息率逾6厘

2023年首三季度，中電信的業績表現不俗，收入3,842.5億元（人民幣，下同），按年增加6.4%；移動通信服務收入1,519.2億元，按年增加2.4%。首三季度，純利上升10.4%至271億元，EBITDA增加5.2%至1,056.5億元，EBITDA 率為30.2%；營業成本增加6.1%至2,663.3億元，反映集團控制成本見成效。期內，移動用戶平均每月每戶收入（ARPU）為45.6元，按年增長加0.2%，惟按季跌1.3%。單計第三季度，集團的收入1,224.2億元，按年增加4.1%，純利上升11.1%至69.5億元。

集團持續優化5G網絡覆蓋，圍繞個人數位化應用需求，加快推進5G應用AI智慧化升級。去年首三季度，公司固網及智慧家庭服務收入929.1億元，按年增加3.9%，寬帶綜合ARPU為47.8元。另外，中電信聚焦客戶需求和應用場景，積極佈局戰略性新興產業，提升天翼雲的市場競爭力。集團的產業數字化業務，成為集團的長引擎。2023年首三季度，產業數字化業務收入997.4億元，按年上升16.5%。

現價計，預測股息率為6.1厘，具有吸引力。另外，集團A股昨日收市6.02元，對H股溢價57%。走勢上，週一呈「大陽燭」重上10天線，STC%K線續走高於%D線，MACD熊轉牛差距，宜候低4元（港元，下同）以下吸納，上望4.6元，不跌穿3.7元續持有。

金利豐證券研究部經理黃智慧

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筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份