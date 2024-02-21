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專家觀點>金利豐證券

中國生物製藥重上50天線

中國生物製藥（1177）在內地藥品製造行業具領先優勢，聚焦腫瘤、外科或鎮痛、肝病、呼吸系統等四大治療領域。集團日前公佈，集團附屬開發的「貝莫蘇拜單抗」已被中國國家藥品監督管理局藥品審評中心納入優先審評審批程序，用於聯合鹽酸安羅替尼膠囊治療復發性或轉移性子宮內膜癌；預期有望加速貝莫蘇拜單抗的上市審評。

集團預計未來三年，集團將有近10款創新藥上市，超過40款在研創新藥有機會在2030年或以前上市，成為集團長遠的增長推動能力。2023年6月底，集團有在研產品127個，其中抗腫瘤用藥60個、肝病用藥10個、呼吸系統用藥21個、外科╱鎮痛用藥17個，其他類用藥19個，共涉及I類創新產品69個。去年6月底，集團的研發總開支26億元（人民幣，下同），佔集團收入約17.1%。

另外，集團計劃以18.2億元出售正大青島股權67%股權；於完成出售事項後，集團將繼續持有正大青26%權益，將不再作為公司的附屬公司入賬。正大青島主要從事骨質疏鬆症藥物及海洋藥物的研究開發、生產及銷售。出售事項預計將帶來收益16億元；所得款項將由集團用於研究及開發開支、生產設施建設、銷售及營銷，以及一般企業用途。

走勢上，昨日重上50天線，MACD牛差距擴闊，STC%K線續走高於%D線，可考慮3元（港元，下同）以下吸納，反彈阻力3.6元，不跌穿2.7元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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