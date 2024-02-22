moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

專家觀點>金利豐證券

海信家電具行業優勢

海信家電（0921）主要從事生產和銷售暖通空調和冷氣機和冰洗（冰箱和洗衣機）兩大業務，旗下品牌包括「海信」、「容聲」和「科龍」，在白色家電具領先優勢。市場調研機構奧維睿沃（AVC Revo）早前發佈《全球TV品牌出貨月度數據報告》顯示，去年全球電視出貨量，第一位依舊是南韓的三星，出貨量下跌7.7%至3,640萬台，而海信蟬聯全球第二，出貨量為2,585.2萬台，按年增加5.9%。

海信家電預期截至去年12月31日止年度，純利將介乎27.5億至28.5億元（人民幣，下同），按年上升92%至99%，每股盈利2.02至2.09元；扣除非經常性損益後的淨利潤為22.7億至23.5億元，按年增加1.5至1.6倍。集團表示，淨利潤預計按年大幅增長，主要原因期內聚焦長期能力建設，以用戶為中心，聚焦效率提升，有效實現規模、利潤、資金等經營質量的全面提升。

至於海外市場，集團在多個國家和地區取得大型高端樣板項目突破，去年上半年外銷業務收入142.37億元，佔總收入的33.2%。集團去年底控股股東成立合資公司，各持有50%股權，並各出資1.6億元。集團預期合資公司，將有助集團全球化發發展戰略，共同拓展東盟區業務發展和品牌建設，借助海信全品類優勢在東盟區協同發展，促進產品套系化高端化升級，提升當地市場佔有率。

走勢上，去年12月底反覆上升，目前企穩各主要平均線之上，MACD牛差距擴大， STC%K線續走高於%D線，宜候低20元（港元，下同）以下吸納，反彈阻力22.8元，不跌穿18.3元續持有。

金利豐證券研究部經理黃智慧

trurywong@kingston.com.hk

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份