海信家電預期截至去年12月31日止年度，純利將介乎27.5億至28.5億元（人民幣，下同），按年上升92%至99%，每股盈利2.02至2.09元；扣除非經常性損益後的淨利潤為22.7億至23.5億元，按年增加1.5至1.6倍。集團表示，淨利潤預計按年大幅增長，主要原因期內聚焦長期能力建設，以用戶為中心，聚焦效率提升，有效實現規模、利潤、資金等經營質量的全面提升。

至於海外市場，集團在多個國家和地區取得大型高端樣板項目突破，去年上半年外銷業務收入142.37億元，佔總收入的33.2%。集團去年底控股股東成立合資公司，各持有50%股權，並各出資1.6億元。集團預期合資公司，將有助集團全球化發發展戰略，共同拓展東盟區業務發展和品牌建設，借助海信全品類優勢在東盟區協同發展，促進產品套系化高端化升級，提升當地市場佔有率。

走勢上，去年12月底反覆上升，目前企穩各主要平均線之上，MACD牛差距擴大， STC%K線續走高於%D線，宜候低20元（港元，下同）以下吸納，反彈阻力22.8元，不跌穿18.3元續持有。

金利豐證券研究部經理黃智慧

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筆者為證監會持牌人士

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