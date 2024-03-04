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專家觀點>金利豐證券

華潤電力向上突破

華潤電力（0836）由傳統火電業務，逐步轉型至可再生能源。集團計劃進一步新增風電和光伏項目併網容量，未來的資本開支大部份用於風電、光伏電站的建設。2023年全年，華潤電力附屬電廠售電量1.93億兆瓦時，按年增加4.7%。今年1月，附屬電廠售電量約1,890.1萬兆瓦時，按年增加28.9%，其中，火電廠售電量增加36.2%至1,463.7萬兆瓦時，附屬風電場售電量上升1.5%至373.9萬兆瓦時，附屬光伏電站售電量增加2.2倍至38.9萬兆瓦時。

另外，煤炭價格回落，有助集團的火電業務盈利表現。去年上半年，集團的可再生能源業務核心利潤貢獻為59.54億元，按年增加12.8%，而火電業務轉虧為盈，錄得核心利潤7.26億元，可見可再生能源業務的盈利能力遠高於火電，亦成為集團估值的核心。去年上半年，集團附屬燃煤電廠平均標煤單價為每噸1,045.3元人民幣，按年下降7.9%；平均單位燃料成本下跌8.1%，至每兆瓦時309.6元人民幣。

現價計，預測股息率為6.1厘，具有一定吸引力。走勢上，昨日呈「大陽燭」向上突破，MACD牛差距擴闊，STC%K線升穿%D線，可考慮17元以下吸納，反彈阻力20元，不跌穿16元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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