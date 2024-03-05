moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

專家觀點>金利豐證券

太平洋航運具反彈空間

也門胡塞武裝聲稱，攻擊一艘以色列貨輪和美國一艘軍艦。紅海局勢持續不穩，推升運價急速走高，波羅的海乾散貨指數（BDI）持續向上，直迫2,300點。太平洋航運（2343）為乾散貨船船東及營運商，現有115艘小靈便型乾散貨船和超靈便型乾散貨船，並合共營運約266艘自有和租賃貨船。截至去年12月底止全年，集團的營業額22.97億美元，按年下跌30%，純利倒退84%至1.09億美元，基本溢利1.19億美元，按年下跌83%。

集團的核心業務的小靈便型及超靈便型乾散貨船，按期租合約對等基準的日均淨收入分別為12,250美元和13,830美元，合共產生1.67億美元的收入。小靈便型及超靈便型乾散貨船的現貨市場日均租金水平分別為 8,990美元（淨值）及10,680美元（淨值）。集團的的營運活動於23,480日的營運日數中錄得日均利潤1,090美元（淨值），產生2,560萬美元的收入

集團的財務穩健，已承諾可動用流動資金5.49億美元，其中包括現金及存款2.62億美元，借貸總額3億美元，淨負債比率為2%，維持在較低水平。集團擬派末期息每股0.016港元，及特別息每股0.041港元，而連同於2023年8月派發的中期股息每股0.065港仙，整體股息佔全年淨溢利的75%。目前市帳率（PB）為0.9倍，現價低於每股資產淨值0.34美元。

走勢上，近日先後重上多條主要平均線，MACD牛差距擴闊，STC%K線續走高於%D線，可考慮2.35元以下吸納，反彈阻力2.68元，不跌穿2.15元續持有。

金利豐證券研究部經理黃智慧

trurywong@kingston.com.hk

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份