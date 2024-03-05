太平洋航運具反彈空間

集團的核心業務的小靈便型及超靈便型乾散貨船，按期租合約對等基準的日均淨收入分別為12,250美元和13,830美元，合共產生1.67億美元的收入。小靈便型及超靈便型乾散貨船的現貨市場日均租金水平分別為 8,990美元（淨值）及10,680美元（淨值）。集團的的營運活動於23,480日的營運日數中錄得日均利潤1,090美元（淨值），產生2,560萬美元的收入

集團的財務穩健，已承諾可動用流動資金5.49億美元，其中包括現金及存款2.62億美元，借貸總額3億美元，淨負債比率為2%，維持在較低水平。集團擬派末期息每股0.016港元，及特別息每股0.041港元，而連同於2023年8月派發的中期股息每股0.065港仙，整體股息佔全年淨溢利的75%。目前市帳率（PB）為0.9倍，現價低於每股資產淨值0.34美元。

走勢上，近日先後重上多條主要平均線，MACD牛差距擴闊，STC%K線續走高於%D線，可考慮2.35元以下吸納，反彈阻力2.68元，不跌穿2.15元續持有。

金利豐證券研究部經理黃智慧

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筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份