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專家觀點>金利豐證券

聯想集團個人電腦具優勢

聯想集團（0992）主要收入來自智能設備業務（IDG），包括個人電腦（PC）、平板電腦、智能手機和其他智能設備業務。截至2023年12月底止第三財季，聯想集團的收入157.2億美元，按年增加3%，按季上升9%，連續三個季度錄得增長，並為集團最近一年半以來首次實現季度收入按年增長。第三財季的純利3.37億美元，按年下跌23%，毛利率下跌0.6百分點至16.5%。

由個人電腦、平板電腦、智能手機及其他智能設備業務組成的核心業務--智能設備業務，第三財季的收入按年和按季增加7%，至123.6億美元，分部利潤率按年增加5個基點至7.4%。集團在全球個人電腦行業領導地位，根據第三方研究機構，其全球市場份額達到24%，個人電腦出貨量增長超過全球平均水平6個百分點。集團早前國際消費電子展上，展示超過40種全新的人工智能設備和解決方，預期首代AI PC最快今年上半年交付。

基礎設施方案業務（ISG） 受惠於增長型產品破紀錄的銷售，以及主要雲和企業客戶的訂單恢復的支持下，第三財季的分部收入24.7億美元，按年增加24%，惟按年倒退13%；分部虧損由第二財季的5,334萬美元收窄至3,773萬美元。至於方案服務（SSG），第三財季收入上升10%至20.2億美元，經營溢利增加11%至4.1億美元，經營溢利率達到20.4%，高於其他所有業務集團。

去年12月底，銀行存款、現金及現金等價物合共為35.33億美元，貸款合計36.2億美元，淨債務8,800萬美元。走勢上，目前企穩各主要平均線之上，MACD維持牛差距，惟STC%K線回落至接近%D線，宜候低9.05元以下吸納，反彈阻力11.1元，不跌穿8元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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