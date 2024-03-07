金沙中國 （1928）經營並擁有澳門威尼斯人、澳門倫敦人、澳門巴黎人、澳門百利宮和澳門金沙；擁有較多酒店房間，並聚焦中場業務。截至2023年12月底止年度，金沙中國扭虧為盈，純利6.92億美元；淨收益總額為65.3億美元，按年增加307.1%，原因為澳門的COVID-19 限制於2022年12月底和2023年1月初取消後業務強勁復甦。去年度，娛樂場的淨收益48.4億美元，按年增加4.1倍，客房的淨收益大增3.1倍7.61億美元。

2023年度，經調整物業EBITDA為22.3億美元，而2022年度的經調整物業EBITDA虧損則為3.23億美元。去年度，五大渡假村經調整物業EBITDA全部錄得正數，當中澳門威尼斯人經調整物業EBITDA錄得10.54億美元。集團早前宣佈向澳門倫敦人增加12億美元的投資，預計將於2025年初大致完成。去年12月底，集團手持現金13.6億，以及2018年SCL信貸融資可供動用的借款額24.9億美元。

走勢上，目前失守各主要平均線，STC%K線升穿%D線，MACD熊差距收窄，可考慮21元吸納，反彈阻力24.65元，不跌穿20元續持有。

金利豐證券研究部經理黃智慧

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筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份