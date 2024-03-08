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專家觀點>金利豐證券

普拉達走勢向上突破

普拉達（1913）為全球著名奢侈品牌之一，截至去年12月底止年度收益淨額47.26億歐元，按固定匯率計，按年增加17.2%，而匯率波動令增長減少4.7個百分點，至12.5%；零售銷售淨額按固定匯率計按年增加17.2%，集團連續12個季度錄得零售增長，乃受全價、同比銷售額所帶動，且銷量和均價皆有正面貢獻。去年度純利6.7億歐元，按年增加44.2%，整體毛利率由2022年度的78.8%上升1.6個百分點至80.4%。

集團以Prada、Miu Miu、Church’s和Car Shoe品牌運營。按固定匯率計，Prada零售銷售淨額在去年度增加12.1%至34.88億歐元，佔總收入的83.3%；Miu Miu受惠於各地區及產品類別均錄得強勁增長，去年度零售銷售淨額增加58.2%至6.49億歐元，佔總收入的15.5%。去年度，集團開設26家店舖和關閉32家店舖後，在去年12月底共有606家直接營運店舖。

去年度，按固定滙率計，集團於所有地區（美洲除外，其與上年持平）均實現雙位數增長。按固定滙率計，亞太區零售銷售淨額增加24%至14.5億歐元，佔總收入的34.5%，其中中國、香港及澳門的增長率最高。在當地客戶及遊客強勁需求的支持下，歐洲的零售銷售淨額增加14%至13.1億歐元。日本零售銷售淨額增加43.8%至4.8億歐元，增幅最為顯著，主因國內支出及日益由遊客所帶動。

走勢上，上週五裂口高開呈「大陽燭」見突破，STC%K線回升至接近%D線，MACD熊轉牛差距，宜候低56元以下吸納，反彈阻力68元，不跌穿51元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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