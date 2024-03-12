快手（1024）為短片社交平台，繼2021年和2022年度虧損收窄，2023年度中期扭虧為盈，純利6.1億元（人民幣，下同），去年第三季度承接盈利能力，扭虧轉盈，純利21.8億元，而2022年第三季度虧損27.1億元。2023年第三季度，收入279.48億元，按年上升20.8%。按非國際財務報告準則計，經調整利潤31.7億元，而2022年同期經調整虧損6.7億元；經調整EBITDA為49.8億元，按年增加386.8%。集團將於本月20日公佈2023年第四季度業績，預計有望受惠「雙11」促銷，帶動電商繼續高速增長，以及廣告收入料有較佳表現。
去年第三季度，集團的快手的平均日活躍用戶按年增加6.4%，達到歷史新高的3.866億；而平均月活躍用戶按年上升9.4%至6.847億的歷史新高。每位日活躍用戶日均使用時長達到129.9分鐘，用戶總時長按年增長6.9%。期內，線上營銷服務收入按年增加26.7%至147億元，佔總收入的52.6%；而第三季度活躍營銷客戶數量按年增加超過 140%。去年第三季度，電商商品交易總額（GMV）2,902.4億元，按年增加30.4%；短視頻GMV按年超翻倍增長，連續五個季度持續提升。
去年第三季度，集團的月均買家數量接近1.2億，在二季度旺季的基礎上，絕對值和滲透率按季均有提升。另外，去年12月中，快手宣佈購回不超過25億元（港元，下同）的公司B類普通股；股份購回計劃的期限將至2024年5月24日。走勢上，目前企穩多條主要平均線，昨日呈「大陽燭」重上100天線，MACD牛差距擴闊，STC%K線續走高於%D線，可考慮46元以下吸納，反彈阻力55元，不跌穿40.5元續持有。
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