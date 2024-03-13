甲骨文上季業績理想 股價創新高

甲骨文（Oracle，NASDAQ：ORCL）公佈截至2024年2月底止第三財季業績，收入133億美元，按年增加7%，純利上升27%至24億美元，經營利潤增加28%至38億美元。期內，經調整每股收益（Non-GAAP Earnings per Share）為 1.41美元，按年上升16%，經調整運營利潤率（Non-GAAP operating margin）為 44%。
甲骨文的主要收入來自「雲端服務和授權支援部門（Cloud services and license support）」，第三財季分部收入按年增加12%至99.6億美元，佔總收入的75%，主要由於市場對其人工智能伺服器的強勁需求。期內，雲收入（IaaS + SaaS）51億美元，按年增加25%；其中18億美元來自通過互聯網出租計算能力和存儲（Cloud Infrastructure），來自應用程序（Cloud Application）為33億美元 。
甲骨文首席執行官Safra Catz表示，集團預計將繼續收到保留雲基礎設施容量的大合同，對雲平台第二代人工智能GEN 2的需求遠遠超過供應，儘管我們正在非常非常迅速地開設新的和擴展現有的雲數據中心。另外，甲骨文表示，將與晶片商英偉達（Nvidia，NASDAQ：NVDA）發出聯合公告，市場憧憬合作內容。
甲骨文今年以來，股價累計升幅21%。受業績帶動，甲骨文週二裂口高開，股價高見129.37美元，收市升11.8%至127.54美元創新高。
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