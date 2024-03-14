信達生物具研發能力 候低吸納

集團的產品組合多元化，已建立起一條擁有涵蓋癌症、代謝、自身免疫、眼科及其他主要治療領域，涉及逾30款新藥品種的創新產品管線。信達生物2023年第三季度，總產品收入超過16億元（人民幣，下同），錄得按年增加45%，按季亦保持顯著增長，營銷產出和效率持續提升。在第三季度，達伯舒（信迪利單抗注射液） 保持強勁的銷售表現，其它產品銷售整體亦顯著放量增長。

集團第十款商業化產品，亦為首款心血管及代謝CVM)領域產品信必樂（托萊西單抗注射液）在2023年8月獲批上市。集團在本月初公佈，國家藥監局藥品審評中心已經正式受理新一代ROS1酪氨酸激酶抑制劑（TKI）己二酸他雷替尼膠囊（他雷替尼）的第二項新藥上市許可申請，用於未經ROS1 TKI治療的局部晚期或轉移性ROS1陽性非小細胞肺癌成人患者的一線治療。

走勢上，昨日呈「大陰燭」下跌，失守100天線，STC%K線跌穿%D線，MACD牛差距收窄，宜候低39元（港元，下同），反彈阻力49.8元，不跌穿35元續持有。

金利豐證券研究部經理黃智慧

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筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份