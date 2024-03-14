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專家觀點>金利豐證券

信達生物具研發能力 候低吸納

美股的「減肥概念股」愈升愈有，其中禮來（Eli Lilly and Company，美：LLY）由於多隻星級減服藥熱賣，帶動上季業績標青，股價屢上市新高。另外，有傳中央將推出《關於全鏈條支持創新藥發展實施方案的徵求意見稿》，支持創新藥發展。信達生物（1801）亦在內地研發減肥藥物，旗下胰高血糖素樣肽-1受體（GLP-1R）/胰高血糖素受體（GCGR）雙重激動劑「瑪仕度肽」（Mazdutide）的首個新藥上市申請（NDA），今年2月份已獲國家藥監局藥品審評中心受理，用於成人肥胖或超重患者的長期體重控制，成為首個本土胰高血糖素樣肽-1減肥藥。

集團的產品組合多元化，已建立起一條擁有涵蓋癌症、代謝、自身免疫、眼科及其他主要治療領域，涉及逾30款新藥品種的創新產品管線。信達生物2023年第三季度，總產品收入超過16億元（人民幣，下同），錄得按年增加45%，按季亦保持顯著增長，營銷產出和效率持續提升。在第三季度，達伯舒（信迪利單抗注射液） 保持強勁的銷售表現，其它產品銷售整體亦顯著放量增長。

集團第十款商業化產品，亦為首款心血管及代謝CVM)領域產品信必樂（托萊西單抗注射液）在2023年8月獲批上市。集團在本月初公佈，國家藥監局藥品審評中心已經正式受理新一代ROS1酪氨酸激酶抑制劑（TKI）己二酸他雷替尼膠囊（他雷替尼）的第二項新藥上市許可申請，用於未經ROS1 TKI治療的局部晚期或轉移性ROS1陽性非小細胞肺癌成人患者的一線治療。

走勢上，昨日呈「大陰燭」下跌，失守100天線，STC%K線跌穿%D線，MACD牛差距收窄，宜候低39元（港元，下同），反彈阻力49.8元，不跌穿35元續持有。

金利豐證券研究部經理黃智慧

trurywong@kingston.com.hk

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份