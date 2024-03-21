嘉里建設股息率逾9厘

2023年，集團的合約銷售額合共 140.7億港元，按年增加162.8%，主要受到內地上海浦東薈萃庭、杭州馥源庭，以及香港緹山三個住宅項目售罄所帶動。於去年底，待售發展物業的應佔總樓面面積為1,081萬平方呎。集團去年在本港購入荃灣一幅住宅地塊，以及內地上海市市中心的綜合用途地塊，提供合共506萬平方呎樓面面積。期末，集團的總土地儲備樓面面積 5,090 萬平方呎，預計為集團未來六年的項目發展提供充足供應。

去年底，集團旗下主要投資物業組合樓面面積合共 1,840 萬平方呎，包括香港和內地的辦公室、零售、公寓、酒店及貨倉資產；在投資物業組合總計之中，內地佔 83%，香港則佔 17%。去年度，物業租賃及其他的收入49.9億元，按年大致持平；本港和內地的出租率接近90%的水平。酒店營運收入大升66%至17.6億元，並已回復至接近2019年疫情前90%的業績水平。

集團維持派末期息每股0.95元，連同中期息0.4元，全年派息1.35元，以昨日收市價14.5元計，現價股息率9.5厘。走勢上，昨日裂口高開，STC%K線續走高於%D線，MACD牛差距擴闊，可考慮13.5元吸納，反彈阻力16元，不跌穿12.5元續持有。

金利豐證券研究部經理黃智慧

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筆者為證監會持牌人士

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