國泰（293）去年轉虧為盈，錄得97.89億元的應佔溢利，2022年則錄得重列虧損港幣66.23億元。另外，香港快運自2019年被國泰集團收購以來，在去年首次錄得溢利。至於港機集團，撇除香港航空發動機維修服務公司的減值虧損6.75億元和2023年9月出售客艙設計整裝方案業務的虧損4.2億元後，集團錄得經常性溢利4.65億元。

至於飲料業務，太古可口可樂去年錄得經常性溢利23.94億元，2022年則錄得23.92億元；此數字不包括出售美國專營公司所得收益、有關收購中國不含汽太古地產去年平穩增長，應佔經常性基本溢利59.42億元，按年增加2%。飲料裝瓶廠股本權益的公平值調整收益，及就塑新生公司所作的撥備。集團去年3月公佈一項1,000億元的投資計劃，今年3月580億元的規劃投資金額，包括香港的太古坊和太古廣場、內地的新發展項目。

太古宣布第二次中期股息，A股每股2元，B股每股0.4元，按年增長8.1%；計及去年9月派付的特別中期股息， A股全年派股11.32元，B股派2.26元。走勢上，太古A於3月14日高見67.5元，近日先後失守10天和20天，MACD熊差距擴闊，STC%K線續走低於%D線，宜候低60元以下吸納，反彈阻力67.5元，不跌穿57元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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