維達私有化 建議股東接納要約

要約價每股23.5元，較去年12月發布公告前30日的平均收市價19.69港元溢價約19.36%，亦較集團早前公佈2023年度每股資產淨值9.58元高出145%。維達今年3月14日曾見23.5元，惟要超過23.5元似乎並不可能，加上維達股份過往成交量於回顧期間一直偏低，建議股東接納要約，趁早拿取現金套現。

維達2023年度收入199.99億元，按年增加3%，實現自然增長6.9%；紙巾分部和個人護理的收入分別為166.6億元和33.4億元，佔總收益的83%和17%。去年度，維達的純利2.5億元，按年下跌64.1%，整體毛利率下降1.9個百分點至26.3%。2023年12月底，集團造紙設備設計年產能為142.5萬噸。

集團創辦人李朝旺已辭任主席，但將會繼續擔任執行董事；亞太森博中國紙巾及個人護理業務部門主管胡偉先生獲委任為執行董事和主席。李聰和George Thomas DANTAS已獲委任為非執行董事。另外，維達目前的市盈率（PE）和市帳率（PB）分別為111.2倍和2.44倍，高於同業恒安國際 （1044） 市盈率和市帳率分別為9.2倍及1.29倍。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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