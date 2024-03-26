moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

專家觀點>金利豐證券

中移動現金流穩定 中長線部署

中移動（0941）在內地電訊市場具領導地位，整體業務穩定增長，而且經營現金流充裕，派息前景較為明朗，可考慮中長線部署。2023年度，集團的營運收入按年增加7.7%至10,093億元（人民幣，下同），營收突破萬億大關，其中通信服務收入增加6.3%至8,653億元，而數字化轉型收入增加22.2%至2,538億元，佔通信服務收入比達到29.4%。去年度，純利1,318億元，按年增加5%，EBITDA上升3.7%至3,415億元，EBITDA佔通信服務收入比為39.5%。

中移動擁有龐大的客戶群，今年2月客戶總數超過9.91億戶，5G套餐客戶數逾8億戶。去年度，移動業務的每月每戶平均收入（ARPU）為49.3元，按年增加0.6%。集團加快「網+雲+DICT」的拓展，進一步發揮雲網資源的優勢。2023年度，5G DICT項目簽約金額475億元，按年增加30.1%；5G專網收入增加113.1%至54億元。期內，資本開支為1,803億元，佔通信服務收入比為20.9%，按年下降1.9個百分點。自由現金流為 1,235億元，按年增長29.2%。

今年3月21日，公司董事會批准將5G的折舊年限由7年調整為10年，與另外兩家電訊商做法一致。集團表示，經測算，上述變更事項將影響集團2024年度固 定資產折舊額減少180億元，預料對盈利帶來正面影響。董事會2023年全年派息率為71%；末期息每股2.4港元（港元，下同），連同中期股息，全年派息每股4.83元。集團計劃從2024年起，三年內以現金方式分配的利潤逐步提升至當年股東應佔利潤的75%以上。現價計，預測股息率達到7.9厘。

走勢上，目前企穩各主要平均線之上，MACD熊轉牛差距，STC%K線續走高於%D線，宜候低66元（港元，下同）以下吸納，中線上望75元，不跌穿63元續持有。

金利豐證券研究部經理黃智慧

trurywong@kingston.com.hk

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份