中移動現金流穩定 中長線部署

中移動擁有龐大的客戶群，今年2月客戶總數超過9.91億戶，5G套餐客戶數逾8億戶。去年度，移動業務的每月每戶平均收入（ARPU）為49.3元，按年增加0.6%。集團加快「網+雲+DICT」的拓展，進一步發揮雲網資源的優勢。2023年度，5G DICT項目簽約金額475億元，按年增加30.1%；5G專網收入增加113.1%至54億元。期內，資本開支為1,803億元，佔通信服務收入比為20.9%，按年下降1.9個百分點。自由現金流為 1,235億元，按年增長29.2%。

今年3月21日，公司董事會批准將5G的折舊年限由7年調整為10年，與另外兩家電訊商做法一致。集團表示，經測算，上述變更事項將影響集團2024年度固 定資產折舊額減少180億元，預料對盈利帶來正面影響。董事會2023年全年派息率為71%；末期息每股2.4港元（港元，下同），連同中期股息，全年派息每股4.83元。集團計劃從2024年起，三年內以現金方式分配的利潤逐步提升至當年股東應佔利潤的75%以上。現價計，預測股息率達到7.9厘。

走勢上，目前企穩各主要平均線之上，MACD熊轉牛差距，STC%K線續走高於%D線，宜候低66元（港元，下同）以下吸納，中線上望75元，不跌穿63元續持有。

金利豐證券研究部經理黃智慧

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筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份