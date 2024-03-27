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專家觀點>金利豐證券

中遠海運國際手持淨現金

美國馬里蘭州巴爾的摩（Baltimore）大橋遭貨櫃船撞毀，連同早前再有商船紅海遇襲，干擾供應鏈連作，料推高航運費用。中遠海運國際（0517）截至2023年12月31日止年度，收入33.4億元，按年下跌16%，惟純利增加70%至5.94億元，主要由於利息收益及應佔一家合營企業（即中遠佐敦船舶塗料（香港）有限公司）溢利大幅上升。整體毛利率由2022年度的17%，上升3個百分點至20%，受惠於塗料分部的原材料成本下跌，導致毛利率大幅上升所致。

核心業務--航運服務業，去年度的分部收入下跌5%至27.77億元，佔總收入的83%，而分部所得稅前溢利上升33%至5億元。期內，來自船舶設備及備件的分部收入增加3%至17.25億元，分部所得稅前溢利上升20%至1.07億元；塗料的收入下跌23%至8.26億元，惟所得稅前溢利增加67%至2.55億元。另外，一般貿易的收入下跌45%至5.64億元，主要由於集團有意逐步縮減瀝青業務，分部所得稅前虧損為3,094萬元。

去年底，集團手持現金總額（即受限制銀行存款及流動存款以及現金及現金等價物總額）按年增加6%至62.61億元，而借貸總額為零，處於淨現金狀況。集團擬派末期息每股17.5港仙，連同中期息22.5港仙，全年派息總額40港仙，派息比率約99%。現價計，股息率為8.65厘。走勢上，3月11日升至3.78元遇阻回落，先後失守10天、20天和50天線，STC%K線回升至接近%D線，惟MACD熊差距擴闊，宜候低3.3元以下吸納，反彈阻力3.78元，不跌穿3.1元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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