中遠海運國際手持淨現金

核心業務--航運服務業，去年度的分部收入下跌5%至27.77億元，佔總收入的83%，而分部所得稅前溢利上升33%至5億元。期內，來自船舶設備及備件的分部收入增加3%至17.25億元，分部所得稅前溢利上升20%至1.07億元；塗料的收入下跌23%至8.26億元，惟所得稅前溢利增加67%至2.55億元。另外，一般貿易的收入下跌45%至5.64億元，主要由於集團有意逐步縮減瀝青業務，分部所得稅前虧損為3,094萬元。

去年底，集團手持現金總額（即受限制銀行存款及流動存款以及現金及現金等價物總額）按年增加6%至62.61億元，而借貸總額為零，處於淨現金狀況。集團擬派末期息每股17.5港仙，連同中期息22.5港仙，全年派息總額40港仙，派息比率約99%。現價計，股息率為8.65厘。走勢上，3月11日升至3.78元遇阻回落，先後失守10天、20天和50天線，STC%K線回升至接近%D線，惟MACD熊差距擴闊，宜候低3.3元以下吸納，反彈阻力3.78元，不跌穿3.1元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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