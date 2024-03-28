中國電力積極拓展清潔能源

2023年，集團總售電量為1.03億兆瓦時，按年減少4.56%，當中水電受累雨量持續偏低，售電量錄得減少35.5%至1,849.68萬兆瓦，而煤電則因2022年底出售兩家煤電附屬公司股份，令售電量按年下跌19%至5,498.68萬兆瓦。去年度，清潔能源板塊的產能和盈利能力持續釋放，其中風電和光伏發電的淨利潤分別增加82.5%和46.9%，至31.1億元和15.04億元；期內，風電和光伏發電的上網電價分別為每兆瓦時471.41元和411.56元。

期內，火電業務成功實現扭虧為盈，利潤13.15億元，主要受惠於煤炭價格相對平穩 ，及集團一系列降本增效的措施。期內，煤電的上網電價每兆瓦時396.8元，按年下跌11.27元，而煤電平均利用小時為5,246小時，按年上升563小時。走勢上，3月11日升至3.54元（港元，下同）遇阻回落，先後失守10天和20天線，惟近日企穩50天線，MACD熊差距收窄，STC%K線升穿%D線，宜候低3.1元以下吸納，反彈阻力3.54元，不跌穿3元續持有。

金利豐證券研究部經理黃智慧

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筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份