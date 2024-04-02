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中石油股價破頂 伺機跟進

發改委今年第四次上調成品油價格，帶動「三桶油」股價造好，其中中石油 （0857）破頂。按國際財務報告會計準則，中石油2023年度營業收入30,110.12億元（人民幣，下同），按年下跌7%，主要由於原油、天然氣等油氣產品價格下降、 銷售數量增加綜合影響，惟純利增加8.3%至1,611.46億元，再創新高。去年度，集團國內油氣業務實現原油產9.37億桶，按年增加3.4%，可銷售天然氣產量增加5.5%至49,324億億立方英尺，油氣當量產量上升4.4%至16.85億桶。

去年度，油氣和新能源業務的收入下降4%至8,923.35億元；期內，集團原油平均實現價格為每桶76.6美元，較2022年同期每桶92.12美元下跌16.8%。至於銷售業務，去年分部收入減少11.5%至19,926.38億元，惟經營利潤增加66.7%至239.62億元。煉油化工和新材料，由於廣東石化煉化一體化項目投產初期消耗高影響，以及燃料、動力價格上漲，煉油單位現金加工成本增長7.1%至每噸230.74元，導致分部經營利潤下跌9%至369.36億元。

集團推動新疆、青海、吉林、黑龍江等地區新能源項目落地，去年年風電光伏發電量22億千瓦時，新增風光發電裝機規模370萬千瓦；累計地熱供暖面積超3,500萬平方米，新簽地熱供暖合同面積超4,000萬平方米；高純氫總產能達到每年6,600噸。集團預計今年的資本開支為2,580億人民幣，按年減少6.3%。集團擬派末期息每股0.23元，按年增加4%，連同中期息，年度分派0.44元，派息比率為55%；現價計，息率為6.8厘。

走勢上，目前各主要平均線呈順向排序屬利好，STC%K線續走高於%D線，MACD牛差距擴大，可考慮10天線6.5元（港元，下同）吸納，上望7.8元，不跌穿6元續持有。

金利豐證券研究部經理黃智慧

trurywong@kingston.com.hk

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份