去年度，集團運營的風電場滿負荷平均利用小時為2,451小時，按年增加53小時；光伏電站滿負荷平均利用小時下跌2%至1,480小時，惟超出全國光伏發電機組平均利用小時194小時。另外，集團的燃煤電廠平均單位燃料成本，減少12.6%至每兆瓦時296.3元人民幣，平均標煤單價下降12.6%至每噸987.5元人民幣。

集團去年現金資本開支447.34億元，其中319.34億元用於風電場和光伏電站的建設。2024年現金資本開支預計為599億元，其中446億元用於風電、光伏電站的建設。集團今年目標新增風電和光伏項目裝機容量為10,000兆瓦。集團擬派末期股息每股0.587元，連同中期息0.328元，全年派息合計0.915元，派息率為40%；加上上市20週年特別股息每股0.5元，2023年股息總額為每股1.415元。

走勢上，目前企穩各主要平均線，MACD熊差距收窄，STC%K線續走高於%D線，可考慮17.6元以下吸納，反彈阻力20元，不跌穿16.5元續持有。

金利豐證券研究部經理黃智慧

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筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份